Movie Trailers This Week: 'Crazy Rich Asians,' 'Smallfoot,' Michelle Williams and Tom Hardy in 'Venom'
Jessica Chastain's 'Woman Walks Ahead' also released its first look this week.
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'Uncle Drew' Trailer
Release Date: June 28 | Lionsgate
Directed by Charles Stone III
Starring Kyrie Irving, Tiffany Haddish, Nick Kroll
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'Smallfoot' Trailer
Release Date: Sept. 28 | Warner Bros.
Directed by Karey Kirkpatrick
Starring Zendaya, Channing Tatum, Gina Rodriguez
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'Woman Walks Ahead' Trailer
Release Date: June 29 | A24
Directed by Susanna White
Starring Jessica Chastain, Sam Rockwell, Ciaran Hinds
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'Venom' Trailer
Release Date: Oct. 5 | Columbia Pictures
Directed by Ruben Fleischer
Starring Michelle Williams, Tom Hardy, Tom Holland
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'Crazy Rich Asians' Trailer
Release Date: Aug. 17 | Warner Bros.
Directed by Jon M. Chu
Starring Constance Wu, Michelle Yeoh, Henry Golding
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'Kin' Trailer
Release Date: Aug. 31 | Lionsgate
Directed by Jonathan Baker, Josh Baker
Starring Jack Reynor, Zoe Kravitz, James Franco
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'Don't Worry, He Won't Get Far on Foot' Trailer
Release Date: July 13 | Amazon Studios
Directed by Gus Van Sant
Starring Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara
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'Whitney' Teaser
Release Date: July 6 | Miramax