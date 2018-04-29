Movie Trailers This Week: 'Crazy Rich Asians,' 'Smallfoot,' Michelle Williams and Tom Hardy in 'Venom'

7:00 AM 4/29/2018

by Annie Howard

Jessica Chastain's 'Woman Walks Ahead' also released its first look this week.

Constance Wu in 'Crazy Rich Asians'
Constance Wu in 'Crazy Rich Asians'

  • 'Uncle Drew' Trailer

    Release Date: June 28 | Lionsgate

    Directed by Charles Stone III

    Starring Kyrie Irving, Tiffany Haddish, Nick Kroll

  • 'Smallfoot' Trailer

    Release Date: Sept. 28 | Warner Bros.

    Directed by Karey Kirkpatrick

    Starring Zendaya, Channing Tatum, Gina Rodriguez

  • 'Woman Walks Ahead' Trailer

    Release Date: June 29 | A24

    Directed by Susanna White

    Starring Jessica Chastain, Sam Rockwell, Ciaran Hinds

  • 'Venom' Trailer

    Release Date: Oct. 5 | Columbia Pictures

    Directed by Ruben Fleischer

    Starring Michelle Williams, Tom Hardy, Tom Holland

  • 'Crazy Rich Asians' Trailer

    Release Date: Aug. 17 | Warner Bros.

    Directed by Jon M. Chu

    Starring Constance Wu, Michelle Yeoh, Henry Golding

  • 'Kin' Trailer

    Release Date: Aug. 31 | Lionsgate

    Directed by Jonathan Baker, Josh Baker

    Starring Jack Reynor, Zoe Kravitz, James Franco

  • 'Don't Worry, He Won't Get Far on Foot' Trailer

    Release Date: July 13 | Amazon Studios

    Directed by Gus Van Sant

    Starring Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara

  • 'Whitney' Teaser

    Release Date: July 6 | Miramax

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