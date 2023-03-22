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BAFTA TV Awards: ‘This is Going to Hurt,’ ‘The Responder’ Lead Pack of Nominees

'Bad Sisters,' 'Slow Horses,' 'The Crown' and 'The English' are also among the frontrunners, while Gary Oldman, Daniel Radcliffe and Cillian Murphy have landed their first ever BAFTA TV nominations.

The BAFTA Awards
The BAFTA Awards BAFTA/Marc Hoberman

British Academy voters have spread the small-screen love across the 2023 BAFTA TV awards, with a broad selection of shows landing nominations.

Announced March 22, BBC/AMC comedy-drama This is Going to Hurt and BBC police drama The Responder lead the pack of nominees with six nods each, closely followed by Apple TV+ shows Bad Sisters and Slow Horses, Netflix’s The Crown and BBC/Amazon Western The English with five. Am I Being Unreasonable?, Big Boys, Somewhere Boy and Top Boy landed four nominations each. 128 programs in total were nominated.

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While it’s a close race among the shows, among the networks, the BBC has a commanding lead with 81 nominations, followed by Channel 4 with 33, Netflix with 24, ITV with 19, Apple TV+ with 15, Sky with 14 and Disney+ with 8 nominations.

Among the names getting their first BAFTA TV nomination are several recognizable stars, including Gary Oldman for Slow Horses, Cillian Murphy for Peaky Blinders and Daniel Radcliffe for Weird: The Al Yankovic Story.

Unlike the BAFTA film awards, the winner of every category in the BAFTA TV award is decided on by a jury, something many suggest leads to greater diversity.

The BAFTA TV Craft awards will be held on April 23 at the The Brewery in London while the BAFTA TV Awards will be held on May 14 at Royal Festival’s Hall (and also broadcast on the BBC).

See the full list of BAFTA TV and BAFTA TV Craft nominees below

DRAMA SERIES 
BAD SISTERS
THE RESPONDER 
SHERWOOD
SOMEWHERE BOY 

MINI-SERIES 
A SPY AMONG FRIENDS
MOOD
THE THIEF, HIS WIFE AND THE CANOE 
THIS IS GOING TO HURT 

SINGLE DRAMA 
I AM RUTH 
THE HOUSE 
LIFE AND DEATH IN THE WAREHOUSE 

SCRIPTED COMEDY 
AM I BEING UNREASONABLE? 
BIG BOYS 
DERRY GIRLS 
GHOSTS 

LEADING ACTOR 
BEN WHISHAW This Is Going To Hurt
CHASKE SPENCER The English 
CILLIAN MURPHY Peaky Blinders 
GARY OLDMAN Slow Horses 
MARTIN FREEMAN The Responder
TARON EGERTON Black Bird 

LEADING ACTRESS 
BILLIE PIPER I Hate Suzie Too
IMELDA STAUNTON The Crown 
KATE WINSLET I Am Ruth 
MAXINE PEAKE Anne 
SARAH LANCASHIRE Julia 
VICKY MCCLURE Without Sin 

SUPPORTING ACTOR 
ADEEL AKHTAR Sherwood
JACK LOWDEN Slow Horses 
JOSH FINAN The Responder –
SALIM DAW The Crown 
SAMUEL BOTTOMLEY Somewhere Boy 
WILL SHARPE The White Lotus 

SUPPORTING ACTRESS 
ADELAYO ADEDAYO The Responder 
ANNE-MARIE DUFF Bad Sisters 
FIONA SHAW Andor 
JASMINE JOBSON Top Boy 
LESLEY MANVILLE Sherwood 
SAFFRON HOCKING Top Boy 

MALE PERFORMANCE IN A COMEDY PROGRAMME 
DANIEL RADCLIFFE Weird: The Al Yankovic Story 
JON POINTING Big Boys
JOSEPH GILGUN Brassic 
LENNY RUSH Am I Being Unreasonable? 
MATT BERRY What We Do In The Shadows 
STEPHEN MERCHANT The Outlaws 

FEMALE PERFORMANCE IN A COMEDY PROGRAMME 
DAISY MAY COOPER Am I Being Unreasonable? –
DIANE MORGAN Cunk On Earth 
LUCY BEAUMONT Meet The Richardsons 
NATASIA DEMETRIOU Ellie & Natasia
SIOBHÁN MCSWEENEY Derry Girls 

INTERNATIONAL 
THE BEAR 
DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY 
WEDNESDAY 
OUSSEKINE 
PACHINKO 
THE WHITE LOTUS 

COMEDY ENTERTAINMENT PROGRAMME 
FRIDAY NIGHT LIVE 
THE GRAHAM NORTON SHOW
TASKMASTER 
WOULD I LIE TO YOU? 

CURRENT AFFAIRS 
AFGHANISTAN: NO COUNTRY FOR WOMEN (EXPOSURE) 
CHILDREN OF THE TALIBAN 
THE CROSSING (EXPOSURE) 
MARIUPOL: THE PEOPLE’S STORY (PANORAMA) 

DAYTIME
THE CHASE 
THE REPAIR SHOP: A ROYAL VISIT 
SCAM INTERCEPTORS 

ENTERTAINMENT PERFORMANCE 
BIG ZUU 
CLAUDIA WINKLEMAN 
LEE MACK 
MO GILLIGAN
SUE PERKINS 

ENTERTAINMENT PROGRAM
ANT & DEC’S SATURDAY NIGHT TAKEAWAY 
LATER… WITH JOOLS HOLLAND: JOOLS’ 30TH BIRTHDAY BASH
THE MASKED SINGER  
STRICTLY COME DANCING 

FACTUAL SERIES 
JEREMY KYLE SHOW: DEATH ON DAYTIME 
LIBBY, ARE YOU HOME YET? 
VATICAN GIRL: THE DISAPPEARANCE OF EMANUELA ORLANDI 
WORLDS COLLIDE: THE MANCHESTER BOMBING 

FEATURES 
BIG ZUU’S BIG EATS 
JOE LYCETT VS BECKHAM: GOT YOUR BACK AT XMAS 
THE MARTIN LEWIS MONEY SHOW LIVE 
THE MISADVENTURES OF ROMESH RANGANATHAN 

LIVE EVENT 
CONCERT FOR UKRAINE 
PLATINUM JUBILEE: PARTY AT THE PALACE 
THE STATE FUNERAL OF HM QUEEN ELIZABETH II 

NEWS COVERAGE 
BBC NEWS AT TEN: RUSSIA INVADES UKRAINE 
NEWS: LIVE IN KYIV 
GOOD MORNING BRITAIN: BORIS JOHNSON INTERVIEW 

REALITY & CONSTRUCTED FACTUAL 
FREDDIE FLINTOFF’S FIELD OF DREAMS 
RUPAUL’S DRAG RACE UK 
THE TRAITORS 
WE ARE BLACK AND BRITISH 

SHORT FORM PROGRAMME 
ALWAYS, ASIFA 
BISCUITLAND 
HOW TO BE A PERSON 
KINGPIN CRIBS 

SINGLE DOCUMENTARY 
CHERNOBYL: THE LOST TAPES 
ESCAPE FROM KABUL AIRPORT 
OUR FALKLANDS WAR: A FRONTLINE STORY 
THE REAL MO FARAH 

SOAP & CONTINUING DRAMA 
CASUALTY 
EASTENDERS 
EMMERDALE 

SPECIALIST FACTUAL 
AIDS: THE UNHEARD TAPES 
THE GREEN PLANET 
HOW TO SURVIVE A DICTATOR WITH MUNYA CHAWAWA 
RUSSIA 1985-1999: TRAUMAZONE 

SPORT 
BIRMINGHAM 2022 COMMONWEALTH GAMES 
UEFA WOMEN’S EURO 2022 
WIMBLEDON 2022 

BAFTA TV Craft Nominations

COSTUME DESIGN 
AMY ROBERTS The Crown 
BECKY SLOAN, JOE PELLING Don’t Hug Me I’m Scared 
JANE PETRIE The Essex Serpent 
PHOEBE DE GAYE The English 

DIRECTOR: FICTION 
DEARBHLA WALSH Bad Sisters 
HUGO BLICK The English 
LUCY FORBES This Is Going to Hurt –
WILLIAM STEFAN SMITH Top Boy 

DIRECTOR: FACTUAL 
EMMA COOPER The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes – Empress Films, Library Films / Netflix FELICITY MORRIS The Tinder Swindler – Netflix, Gaspin Media, AGC Studios, VG / Netflix
JAMES JONES Chernobyl: The Lost Tapes – Top Hat / Sky Documentaries
SOPHIE ROBINSON My Dead Body – 141 Productions / Channel 4 

DIRECTOR: MULTI-CAMERA 
DIRECTING TEAM The State Funeral Of HM Queen Elizabeth II 
JANET FRASER CROOK Glastonbury 2022 
JULIA KNOWLES Platinum Jubilee: Party At The Palace 
NIKKI PARSONS Strictly Come Dancing 

EDITING: FACTUAL 
BEN BROWN Jimmy Savile: A British Horror Story
DOUG BRYSON Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing 
MARK SUMMERS Afghanistan – No Country for Women (Exposure) 
HOUSEMAN Chernobyl: The Lost Tapes 

EDITING: FICTION 
CELIA HAINING The Crown
FRANCES PARKER Andor (Episode 7) 
KATIE WEILAND Slow Horses (Series 1, Episode 1) 
SELINA MACARTHUR This Is Going to Hurt 

EMERGING TALENT: FACTUAL 
CHARLIE MELVILLE (Producer/Director) John & Joe Bishop: Life After Deaf 
HELEN HOBIN (Photography) Frozen Planet II 
JASON OSBORNE (Director) Our Jubilee 
JOY ASH (Series Producer) Super Surgeons: A Chance at Life 

EMERGING TALENT: FICTION JACK ROOKE (Writer) Big Boys –
LYNETTE LINTON (Director) My Name is Leon 
NICÔLE LECKY (Writer) Mood 
PETE JACKSON (Writer) Somewhere Boy 

ENTERTAINMENT CRAFT TEAM ANDY DEVONSHIRE, JAMES DILLON, DRU MASTERS, REBECCA BOWKER Taskmaster 
CATHERINE LAND, DAVID BISHOP, PATRICK DOHERTY, RICHARD SILITTO, DAVID NEWTON, JOE PHILLIPS Strictly Come Dancing 
JEN BOLLOM, GARETH ILES, TIM ROUTLEDGE, STEVE SIDWELL, RICHARD VALENTINE, CHRIS VAUGHAN Concert For Ukraine
TOM BAIRSTOW, NIGEL CATMUR, ANDY DEACON, KEVIN DUFF, SIMON HAW, STEVE SIDWELL Platinum Jubilee: Party At The Palace

MAKE UP & HAIR DESIGN 
AMANDA KNIGHT, BARRIE GOWER, ROSALIA CULORA House of the Dragon –
DANIEL PARKER, DEBORAH KENTON, CLAUDIA STOLZE, JOVANA JOVANOVIC, WAYNE FITZSIMMONS, JANA RADILOVÁ Dangerous Liaisons 
HELEN SPEYER Gangs of London 

ORIGINAL MUSIC: FACTUAL 
ANDREW PHILLIPS House of Maxwell 
JESSICA JONES Jimmy Savile: A British Horror Story 
JESSICA JONES The Tinder Swindler 
MAX DE WARDENER The Elon Musk Show 

ORIGINAL MUSIC: FICTION 
DANIEL PEMBERTON, MICK JAGGER Slow Horses
FEDERICO JUSID The English 
MATTHEW HERBERT The Responder 
NICOLE LECKY, BRYAN SENTI, KWAME KZ KWEI-ARMAH JR Mood

PHOTOGRAPHY: FACTUAL 

MARCEL METTELSIEFEN, JORDAN BRYON Children of the Taliban
STEVE JAMISON Hold Your Breath: The Ice Dive 
SUE GIBSON, ROBIN COX, FLORIAN SCHULZ, WILL NICHOLLS Predators – Always True to Nature 
TIM SHEPHERD, OLIVER MUELLER, TODD KEWLEY, JESSICA MITCHELL, SAM LEWIS Green Planet (Tropical Worlds) 

PHOTOGRAPHY & LIGHTING: FICTION 
ANTHONY DOD MANTLE Pistol 
BEN WHEELER The Tourist 
CHAS APPETI Jungle 
RACHEL CLARK I Am Ruth 

PRODUCTION DESIGN ALICE NORMINGTON The Essex Serpent –
BECKY SLOAN, JOE PELLING Don’t Hug Me I’m Scared
CHRIS ROOPE The English 
KAVE QUINN, TIM BLAKE, STELLA FOX, PENNY CRAWFORD, EMILY NORRIS Pistol

SCRIPTED CASTING DES HAMILTON, ELAN JONES Top Boy 
JULIE HARKIN Am I Being Unreasonable?
NINA GOLD, LUCY AMOS Bad Sisters
NINA GOLD, MARTIN WARE This Is Going to Hurt 

SOUND: FACTUAL 
DOUG DREGER, ANDREW YARME, NICK FRY, STEVE SPEED, JAMES EVANS, HUGH DWAN Formula 1: Drive to Survive 
KATE HOPKINS, TIM OWENS, GRAHAM WILD Frozen Planet II (Frozen Worlds)
PETER BRIDGES, MATTHEW CHARLES, CONRAD FLETCHER, JULIAN GOUGH, ANDY JAMES, ANDY PAYNE The State Funeral Of HM Queen Elizabeth II 
TUDOR DAVIES Later…with Jools Holland 

SOUND: FICTION 
ALASTAIR SIRKETT, DOUG COOPER, MARTIN SEELEY, PAULA FAIRFIELD, TIM HANDS, ADELE FLETCHER House of the Dragon 
JUDI LEE HEADMAN, NIGEL SQUIBBS, TONY GIBSON, DARREN MCQUADE SAS Rogue Heroes
MARTIN JENSEN, JOE BEAL, DUNCAN PRICE, CRAIG BUTTERS, SARAH ELIAS, ANDREW SISSONS Slow Horses 
SOUND TEAM The Crown 

SPECIAL, VISUAL & GRAPHIC EFFECTS 
ANGUS BICKERTON, NIKEAH FORDE, ASA SHOUL, MIKE DAWSON, MPC, PIXOMONDO House of the Dragon 
INDUSTRIAL LIGHT & MAGIC The Sandman 
MOHEN LEO, TJ FALLS, RICHARD VAN DEN BERGH, JEAN-CLÉMENT SORET, INDUSTRIAL LIGHT & MAGIC Andor 
RUSSELL DODGSON, BRYONY DUNCAN, SAM CHYNOWETH, DAMIEN STUMPF, DANNY HARGREAVES, ELIOT GIBBINS His Dark Materials Bad Wolf / BBC One 

TITLES & GRAPHIC IDENTITY 
BALÁZS SIMON, BBC CREATIVE, GAS MUSIC Beijing 2022 Winter Olympics 
PETER ANDERSON STUDIO Bad Sisters 
TOM HINGSTON, MARKUS LEHTONEN, SAM NORRIS Life After Life 
YU+CO The Essex Serpent 

WRITER: COMEDY 
JACK ROOKE Big Boys –
LISA MCGEE Derry Girls –
NANCY HARRIS The Dry 
SHARON HORGAN, BARUNKA O’SHAUGHNESSY, HELEN SERAFINOWICZ, HOLLY WALSH Motherland

WRITER: DRAMA 
ADAM KAY This Is Going to Hurt 
ALICE OSEMAN Heartstopper 
PETE JACKSON Somewhere Boy 
TONY SCHUMACHER The Responder 

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