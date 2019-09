'Godfather of Harlem' Trailer

Starring Forest Whitaker, Vincent D'Onofrio, Giancarlo Esposito, Nigel Thatch, Ilfenesh Hadera, Antoinette Crowe-Legacy, Paul Sorvino, Chazz Palminteri, Lucy Fry, Kelvin Harrison Jr., Rafi Gavron, Katherine Narducci. Airs Sundays at 10 p.m. ET on Epix.