Jon Hamm, Kerry Washington, Sterling K. Brown and More on Indie Contenders Roundtable at AFI FEST 2019

Actors Alfre Woodard ('Clemency'), Florence Pugh ('Fighting with My Family,' 'Midsommar'), Sterling K. Brown ('Waze'), Kerry Washington ('American Son'), Awkwafina ('The Farewell'), Jimmie Fails ('The Last Black Man in San Francisco'), Cynthia Erivo ('Harriet') and Jon Hamm ('The Report') joined for the indie contender panel.